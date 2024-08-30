В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде

Первый этап эксперимента по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию стартует первого декабря 2024, второй — с 30 июня 2025. Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов. Если эксперимент признают успешным, такие правила станут постоянными.

В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде. Об этом сообщило Минцифры.

Первый этап эксперимента по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию стартует первого декабря 2024, второй — с 30 июня 2025.

На первом этапе собирать биометрические данные будут в «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковском» и на пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. На втором — во всех пунктах пропуска на границе.

Согласно проекту, въезжающие иностранцы будут сдавать биометрию (изображение лица и отпечатки пальцев) в нескольких пунктах пропуска. Все иностранцы для безвизового въезда буду заранее сдавать биометрию через специальное приложение. Для посещения в визовом режиме по-прежнему надо будет подавать документы, порядок останется прежним.

Отмечается, что изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов. Если эксперимент признают успешным, такие правила станут постоянными.