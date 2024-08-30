В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды полиции
В пятницу, 30 августа, и выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на поиск водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения.
В пятницу и выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
В пятницу, 30 августа, и выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на поиск водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения.