В Москве неизвестный преследовал девушку ночью и напал на нее

В Москве неизвестный преследовал девушку ночью и напал на нее. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на юго-западе столицы 26-летняя местная жительница возвращалась домой в первом часу ночи, когда заметила, что за ней следует подозрительный мужчина и якобы разговаривает по телефону. Когда девушка оборачивалась, странный неизвестный делал вид, что сворачивает к какому-то подъезду.

По пути к улице Ульянова, возле стройки, преследователь напал и повалил москвичку на землю. Девушка смогла дать отпор и оставила ссадину на лице злоумышленника.

Мужчина скрылся. Его ищут.

Пострадавшая смогла четко описать преступника.