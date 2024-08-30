В Михайлове подросток одним ударом «вырубил» агрессивного мужчину
Неадекватный гражданин в футбольной форме оскорблял женщин и угрожал им физической расправой.
В Михайлове подросток одним ударом «вырубил» агрессивного мужчину. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в группе «Подслушано в Михайлове» ВКонтакте.
Неадекватный гражданин в футбольной форме оскорблял женщин и угрожал им физической расправой. Дебошир кричал и бил руками землю.
Рядом стояла компания подростков. Один из них ударил агрессора кулаком по лицу. Возмутитель порядка потерял сознание.
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