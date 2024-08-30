Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
26°
Сбт, 31
28°
Вск, 01
30°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 89.80 / 91.04 30/08 18:30
Нал. EUR 99.90 / 100.80 30/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
2 387
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 694
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 748
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
12 612
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Михайлове подросток одним ударом «вырубил» агрессивного мужчину
Неадекватный гражданин в футбольной форме оскорблял женщин и угрожал им физической расправой.

В Михайлове подросток одним ударом «вырубил» агрессивного мужчину. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в группе «Подслушано в Михайлове» ВКонтакте.

Неадекватный гражданин в футбольной форме оскорблял женщин и угрожал им физической расправой. Дебошир кричал и бил руками землю.

Рядом стояла компания подростков. Один из них ударил агрессора кулаком по лицу. Возмутитель порядка потерял сознание.

Видео можно посмотреть по ссылке.