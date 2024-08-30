В Касимове подросток на мотоцикле врезался в иномарку

В результате происшествия несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства и 17-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

В Касимове подросток на мотоцикле врезался в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 29 августа, на улице Володарского.

16-летний подросток на мотоцикле «Мотолэнд» столкнулся с автомобилем «Ниссан».

В результате происшествия несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства и 17-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.