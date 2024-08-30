В Иркутской области двое мужчин пострадали из-за загорания алюминиевой пудры

В Иркутской области двое мужчин пострадали из-за загорания алюминиевой пудры. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в городе Зима. Иркутяне в возрасте 55 и 58 лет сваривали металлический каркас. Во время работы в 70-литровую бочку с алюминиевой пудрой попала окалина, произошел хлопок.

Сварщики получили ожоги, их госпитализировали.

Огнеборцы потушили пожар на квадратном метре. На месте работали 9 специалистов и 3 единицы техники.