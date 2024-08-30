В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ. Об этом в пятницу, 30 августа, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. В Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА ранен мужчина. После повторной атаки пострадал один из бойцов самообороны, который выехал для вывоза первого пострадавшего.

Атакам дронов также подверглось село Байцуры Борисовского района. Повреждены кровли двух частных домов. Еще одним FPV-дроном атакован социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад.