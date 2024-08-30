У 45-летнего рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду
Кроме того, суд назначил нарушителю наказание в виде одного года исправительных работ.
У 45-летнего рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что подсудимый привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако повторно совершил поездку в нетрезвом виде.
Суд назначил наказание в виде одного года исправительных работ.
Кроме того, автомобиль подсудимого конфисковали в собственность государства.