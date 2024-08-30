Синоптики рассказали, сколько продержится жара в Рязанской области
Дневная температура на девять градусов выше климатической нормы прогнозируется до 1 сентября. Она поднимется до 33 градусов.
Синоптики рассказали, сколько продержится жара в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Дневная температура на девять градусов выше климатической нормы прогнозируется до 1 сентября. Она поднимется до 33 градусов.
Это коснется Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях.