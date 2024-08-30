Рязанка выиграла 250 000 рублей на свадебное путешествие
Рязанка выиграла 250 000 рублей на свадебное путешествие. Об этом сообщил представитель акции.
Отмечается, что на празднике для жителей ЖК «Академик» от «
Главный приз от застройщика выиграла девушка Юлия. По счастливой случайности, в этом же месяце у победительницы состоялась свадьба. Вместе с мужем они решили, что потратят сертификат на свой медовый месяц.
«После мероприятия от „Северной Компании“ мне прислали сертификат с подписью „Мы выиграли“, я сначала даже не поняла, о чем речь! Не верила до последнего…» — поделилась своими эмоциями невеста.