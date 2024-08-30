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Рязанка выиграла 250 000 рублей на свадебное путешествие

Рязанка выиграла 250 000 рублей на свадебное путешествие. Об этом сообщил представитель акции.

Отмечается, что на празднике для жителей ЖК «Академик» от «Северной Компании» прошел розыгрыш денежных подарков и сертификата в туристическое агентство на 250 000 рублей.

Главный приз от застройщика выиграла девушка Юлия. По счастливой случайности, в этом же месяце у победительницы состоялась свадьба. Вместе с мужем они решили, что потратят сертификат на свой медовый месяц.

«После мероприятия от „Северной Компании“ мне прислали сертификат с подписью „Мы выиграли“, я сначала даже не поняла, о чем речь! Не верила до последнего…» — поделилась своими эмоциями невеста.