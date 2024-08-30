Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
26°
Сбт, 31
28°
Вск, 01
30°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 89.80 / 91.04 30/08 17:50
Нал. EUR 99.90 / 100.51 30/08 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
2 278
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 604
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 663
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
12 525
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец попал в серьезное ДТП в Тамбовской области
ДТП произошло на 344-м километре автодороги М6 «Каспий». Водитель Lexus на перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком

Рязанец попал в серьезное ДТП в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовском УМВД.

ДТП произошло на 344-м километре автодороги М6 «Каспий». Водитель Lexus на перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. После столкновения Lexus потерял управление и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением жителя Рязани.

Водитель Lexus и его пассажир, молодой человек 2006 года рождения, а также пассажир автомобиля ГАЗ, житель Рязани, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой помощи были доставлены в больницу.