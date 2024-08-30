Рязанец попал в серьезное ДТП в Тамбовской области

ДТП произошло на 344-м километре автодороги М6 «Каспий». Водитель Lexus на перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком

Рязанец попал в серьезное ДТП в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Тамбовском УМВД.

ДТП произошло на 344-м километре автодороги М6 «Каспий». Водитель Lexus на перекрестке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. После столкновения Lexus потерял управление и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением жителя Рязани.

Водитель Lexus и его пассажир, молодой человек 2006 года рождения, а также пассажир автомобиля ГАЗ, житель Рязани, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой помощи были доставлены в больницу.