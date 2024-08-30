Рязанец опробовал самолечение пчелами и едва не умер

Мужчину с сильнейшей интоксикацией доставили в ОКБ имени Н.А. Семашко.

Рязанец опробовал самолечение пчелами и едва не умер. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчину с сильнейшей интоксикацией доставили в ОКБ имени Н.А. Семашко.

Врачи также рассказали о пациентке, которая поступила в Больницу скорой медицинской помощи с травмами пищеварительного тракта. У нее диагностировали повреждения горла, пищевода и желудка. Молодая женщина регулярно употребляла уксус, из-за чего кислота разъела слизистые оболочки внутренних органов. Всего за три недели от самолечения пострадали 12 человек.

«Такое отношение пациентов к собственному здоровью у нас вызывает серьезные опасения. К сожалению, люди читают в интернете рецепты неизвестных авторов и верят им, а это приводит к серьезным последствиям». — отметил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.