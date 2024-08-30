Рязанцы вошли в топ-10 путешественников, интересующихся Тверской областью

Туристы из Рязанской области вошли в топ самых активно путешествующих в Тверскую область, выяснили аналитики Big Data МТС. Рост турпотока из региона в древнейший город Торопец, которому исполнилось 950 лет, составил за год более 25%.

По данным экспертов, в Тверскую область чаще всего прибывают путешественники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Рязани, Иванова, Владимира, Краснодара и других городов. Главными магнитами Тверской области являются Императорский путевой дворец в Твери, Селигер и Волговерховье, затопленная Калязинская колокольня, Торжок и архитектурно-этнографический музей Василево, а также Торопец. Более 80% туристов приезжают в этот город на 1-2 дня.

«В последнее время к тренду „коротких поездок“ на выходные или длинные праздники добавилась традиция посещения малых городов, которые часто становятся для туристов настоящим открытием. В них сохраняется особая историческая атмосфера, архитектура и, конечно, свои легенды. В Тверской области согласно аналитике, 30% выбирают Торжок, 27% Ржев, 25% Торопец, далее — остальные малые населенные пункты. Большинство туристов путешествуют на личном транспорте, что стимулирует регионы переориентировать на такой индивидуальный туризм свою инфраструктуру и предложения. Например, активно запускать аудиогиды, размещать на улицах элементы навигационной системы — указатели и тому подобное», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Путешественники приезжают в Торопец, чтобы увидеть сохранившиеся до наших дней крепостные укрепления — насыпные валы, которые когда-то считались самыми высокими во всей средневековой Европе и с которых открывается панорамный вид на озеро Соломено. Эти и другие достопримечательности, упомянутые в бесплатном цифровом аудиогиде МТС «Городские легенды Торопца», позволяют создать историческое сопровождение для приезжих. Торопец также привлекает любителей архитектуры и истории сохранившимися образцами торопецкого барокко — отдельного явления в искусстве, храмами и купеческими особняками, знаменитыми пирогами с брусникой и необычными музейными экспозициями. Согласно аналитике Big Data, «высокий» туристический сезон длится в центральных регионах России до октября.