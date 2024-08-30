Рязанцы рассказали, куда отправятся на отдых этой осенью
Отмечается, что 17% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 10% выбирают дачу, а 3% отправятся за границу.
Рязанцы рассказали, куда отправятся на отдых этой осенью. Об этом сообщает Superjob.
Отмечается, что 17% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 10% выбирают дачу, а 3% отправятся за границу.
Среди популярных направлений курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца, а также Турция, Египет и Таиланд.47% рязанцев не планируют брать осенний отпуск.