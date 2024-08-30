Рязанцев пригласили на турнир по смешанным единоборствам «Битва 929»
Он состоится 31 августа в 20:00 в центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке.
Турнир состоится 31 августа в 20:00 в центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке. Зрители увидят семь поединков.
«Гостям турнира предоставляется шанс увидеть синтез элементов армейского рукопашного боя, бразильского джиу-джитсу, бокса, самбо, карате, грепплинга — широчайший спектр приемов и техник от истинных мастеров высочайшего класса», — рассказали организаторы.
Мероприятие пройдет при поддержке компании «Еламед» — производителя медицинской продукции: спорт и здоровье — партнеры навсегда!
Возрастное ограничение 10+