Рязанцам напомнили об изменении схемы предоставления льготного проезда с 1 сентября

Согласно постановлению правительства Рязанской области № 151, с 1 сентября 2024 года полностью изменится схема предоставления льготного проезда для региональных льготных категорий граждан.

Рязанцам напомнили об изменении схемы предоставления льготного проезда. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Согласно постановлению правительства Рязанской области № 151, с 1 сентября 2024 года полностью изменится схема предоставления льготного проезда для региональных льготных категорий граждан.

Льготный тариф на проезд в общественном транспорте города Рязани составит 50% стоимости проезда и не будет зависеть от количества поездок. Чтобы воспользоваться тарифом, необходимо иметь карту УмКА или Единую цифровую карту жителя Рязанской области (ЕЦК) с подтвержденной региональной льготой на проезд.

В случае отсутствия средств на балансе карты, оплата производится по полной стоимости разовой поездки любым удобным для гражданина способом.