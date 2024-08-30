Рязанцам напомнили об изменении схемы предоставления льготного проезда с 1 сентября

Рязанцам напомнили об изменении схемы предоставления льготного проезда. Сообщение появилось на сайте мэрии.
Согласно постановлению правительства Рязанской области № 151, с 1 сентября 2024 года полностью изменится схема предоставления льготного проезда для региональных льготных категорий граждан.
Льготный тариф на проезд в общественном транспорте города Рязани составит 50% стоимости проезда и не будет зависеть от количества поездок. Чтобы воспользоваться тарифом, необходимо иметь карту УмКА или Единую цифровую карту жителя Рязанской области (ЕЦК) с подтвержденной региональной льготой на проезд.
В случае отсутствия средств на балансе карты, оплата производится по полной стоимости разовой поездки любым удобным для гражданина способом.
Подробнее о льготных категориях и стоимости проездных читайте на