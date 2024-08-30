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Россиянам огласили новые требования к автомобильной аптечке
Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Россиянам огласили новые требования к автомобильной аптечке. Об этом сообщили «Известия».

Согласно приказу Минздрава РФ, в наборе, кроме стандартного списка, теперь должны быть:

  • два устройства для проведения искусственного дыхания «рот в рот»;
  • изотермическое одеяло размером не менее 160×210 см;
  • ножницы для перевязочного материала;
  • блокнот формата не менее А7 и маркер или карандаш.

Также обязательны инструкция по оказанию первой помощи и футляр или сумка для хранения.

В аптечку можно положить обезболивающие и жаропонижающие средства, а также препараты от хронических заболеваний.

Водителям напомнили срок действия старых автомобильных аптечек. Комплекты, собранные до 1 сентября 2024 года, можно использовать до сентября 2027 года в рамках срока годности.

За отсутствие аптечки или истекший срок ее годности автомобилисту грозит штраф от 500 рублей.