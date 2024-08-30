Район Рязани остался без холодной воды
Причиной стали ремонтные работы на водопроводе.
Район Рязани остался без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».
Причиной стали ремонтные работы на водопроводе.
Ресурса не будет до 15:30 по адресам:
- 1-й Крайний проезд 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 18, 20 (частный сектор);
- 2-й Крайний проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15 (частный сектор);
- Восточная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (частный сектор);
- Ясеневая 1, 7, 12 (частный сектор).
Снизят подачу воды по адресам:
- 1-й Аллейный проезд 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 40 (частный сектор);
- 1-й Базарный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 (частный сектор);
- 2-й Аллейный проезд 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 41, 43, 45 (частный сектор);
- 2-й Базарный проезд 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 (частный сектор);
- 3-й Аллейный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39 (частный сектор);
- 4-й Аллейный проезд 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 (частный сектор);
- 5-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корп.1, 30, 31, 32, 40 (частный сектор);
- 6-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25а, 26, 26а, 27, 29, 30, 32, 33, 37 (частный сектор);
- 7-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22 корп.1, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 42, 46 (частный сектор) ;
- 8-й Аллейный проезд 1, 1/75, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/55, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/58, 24 (частный сектор);
- Аллейная 1а, 2, 3/31, 4, 5/32, 6/21, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12/23, 14, 16, 18, 18/29, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/26, 54/43, 55, 56/66 (МБОУ Школа № 30), 57, 60, 62, 64/24, 66, 68/23 (частный сектор);
- Базарная 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 35, 37 (частный сектор);
- Овражная 2, 4, 6, 9, 62, 66/18, 68, 70/17, 72/18 (частный сектор);
- Парковая 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (частный сектор);
- Урожайная 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 45 (частный сектор);
- Центральная 1а, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/21, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 52/12, 53/13, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 70а, 72 (частный сектор).
До 12:00 холодную воду отключат по адресам:
- 6-я Линия 18, 20, 24;
- Стройкова 49.