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Полицейские выдворили из России мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области
29 августа из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области выехали два гражданина стран ближнего зарубежья.

Полицейские выдворили из России двоих мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 августа из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области выехали два гражданина стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что мигрант из страны Закавказья ранее совершил уголовное преступление и по окончании срока наказания в колонии был депортирован. Также из России выдворили гражданина страны Средней Азии, который нарушал миграционное законодательство.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.