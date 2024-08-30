Под Рязанью ликвидировали свалку со строительным мусором

Несанкционированную свалку нашли вблизи дома № 21 по улицам Весенняя и 3-я линия в селе Дядьково Рязанского района.

Под Рязанью ликвидировали свалку со строительным мусором. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несанкционированную свалку нашли вблизи дома № 21 по улицам Весенняя и 3-я линия в селе Дядьково Рязанского района.

Главе администрации Дядьковского сельского поселения внесли представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого свалка была ликвидирована.