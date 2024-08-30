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На рязанских дорогах образовались десятибалльные пробки
На карте города отмечены пять аварий.

На рязанских дорогах образовались десятибалльные пробки. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».

В черте города отмечены пять аварий.

Серьезно затруднено движение по Северной и Южной окружным дорогам.

Бордовым окрашены улицы Свободы, Вознесенская, Садовая, Грибоедова, Затинная, Есенина, Фирсова, Касимовское шоссе, Кальная и Солотчинское шоссе.

Красная пробка в районе улиц Каширина, Солнечной и Семинарской.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.