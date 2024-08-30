На рязанских дорогах образовались десятибалльные пробки
На карте города отмечены пять аварий.
На рязанских дорогах образовались десятибалльные пробки. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».
В черте города отмечены пять аварий.
Серьезно затруднено движение по Северной и Южной окружным дорогам.
Бордовым окрашены улицы Свободы, Вознесенская, Садовая, Грибоедова, Затинная, Есенина, Фирсова, Касимовское шоссе, Кальная и Солотчинское шоссе.
Красная пробка в районе улиц Каширина, Солнечной и Семинарской.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.