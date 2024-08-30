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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 августа — 1 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани продолжатся празднования, посвященные Дню города.

На рязанской ВДНХ завершится фестиваль креативных индустрий, а также пройдет праздник, посвященный дню знаний.

В арт-клубе «Площадка» и клубе Deep пройдут вечеринки и концерты в честь открытия сезона.

В детской программе «М5 Молл» юных рязанцев ждет программа «Звонок для учителя! Челлендж-пати с Уинсдэй», а также веселая и поучительная история Незнайки.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».