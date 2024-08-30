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Компания «Зеленый сад» пригласила жителей на открытие памятника Олегу Рязанскому

Компания «Зеленый сад» пригласила жителей на открытие памятника Олегу Рязанскому.

Мероприятие состоится 31 августа с 18.00 до 21.00 по адресу: Московское шоссе, д. 31 Б.

В программе — выступление военно-исторических клубов из Тулы, а также концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Новый памятник Олегу Рязанскому по праву считается уникальным. Он является самым высоким в городе и оснащен вечерней подсветкой.

Монумент создан на основе образа князя на гербе Рязани. Авторами стали владимирские и рязанские скульпторы, а средства на его создание собраны жителями Рязани при содействии компании «Зеленый сад».