В Рязанской области 4 августа ожидается гроза

Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 °С, днем +20, +25 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 4 августа, днем ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, днем местами при грозе порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 °С, днем +20, +25 градусов.