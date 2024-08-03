В Приморье трех сапбордистов затянуло в шлюз озера

В Приморье три человека пропали во время сплава на сапбордах по Цинковому озеру. Об этом сообщает региональная прокуратура в субботу, 3 августа.

В Приморье три человека пропали во время сплава на сапбордах по Цинковому озеру. Об этом сообщает региональная прокуратура в субботу, 3 августа.

Группа из четырех человек, включая подростка, попала в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых пропали без вести, девочку 2012 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Кавалеровскую центральную районную больницу.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия.