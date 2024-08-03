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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с двумя с грузовиками
В поселке городского типа Серебряные Пруды Московской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два грузовика, сообщили в Госавтоинспекции.

В поселке городского типа Серебряные Пруды Московской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два грузовика, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу, 3 августа, примерно в 15:55, на 78-м километре трассы «Каспий». По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes, который после столкновения загорелся.

Водители обеих машин погибли.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено.