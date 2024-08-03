В небе над Рязанской областью уничтожили два беспилотника

В ночь на субботу, 3 августа, в небе над Рязанской областью уничтожили два украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ночь на субботу, 3 августа, в небе над Рязанской областью уничтожили два украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА самолетного типа над Рязанской областью, 36 над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, по одному над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал ситуацию.

«Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.