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В Мытищах людей держали заложниками в «реабилитационном» учреждении
По словам пациентов, их морили голодом, не давали пить и издевались, при этом реабилитация стоила 100 тысяч рублей в месяц. Среди лечившихся была 13-летняя девочка.

В Подмосковье несколько десятков человек держали в заложниках в рехабе. Их освободили в ходе рейда полиции, сообщает Shot.

По словам пациентов, их морили голодом, не давали пить и издевались, при этом реабилитация стоила 100 тысяч рублей в месяц. Среди лечившихся была 13-летняя девочка.

Один из освободившихся рассказал, что после личных переживаний увлекся алкоголем, и отец нашел для него «элитный рехаб» в большом коттедже в Мытищах. Там обещали полное излечение любой зависимости за три месяца. На реабилитации находилось около 30 человек. Молодой человек провел там девять месяцев. Его отца убеждали, что пациент еще не поправился, и требовали оплату в 100 тысяч рублей в месяц.

Один из заложников смог освободиться и обратился в полицию. Из центра освободили около 30 человек — мужчин и женщин разных возрастов. Они также рассказали, что их насильно удерживали, запирали в комнатах, подолгу не кормили, не давали воды и лишали сна. По словам пациентов, над ними издевались физически и морально, телефоны давали пару раз в неделю и запрещали что-либо говорить родственникам.

Задержали владельца рехаба и двух работников — 29 и 36 лет.