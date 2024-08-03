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В Красноярском крае десять человек пострадали в перевернувшемся автобусе
По предварительным данным, около 7:30 водитель автобуса ехал со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением и съехал в кювет.

В Березовском районе Красноярского края в субботу, 3 августа, пассажирский автобус попал в ДТП. Пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.

По предварительным данным, около 7:30 водитель автобуса ехал со стороны поселка Маганск в поселок Береть, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус опрокинулся.

В аварии пострадали десять человек, в том числе два ребенка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.