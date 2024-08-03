В Феодосии чемпион России по боксу пытался разнять драку и лишился глаза

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за молодого человека в Феодосии. Толпа на набережной кинулась на спортсмена, сообщает Shot.

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за молодого человека в Феодосии. Толпа на набережной кинулась на спортсмена, сообщает Shot.

23-летний Дмитрий приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. После пробежки он возвращался в отель по набережной и увидел, что толпа мужчин избивала молодого человека. Дмитрий вступился, и толпа набросилась на него. В драке боксеру выбили глаз.

Стало известно, что Двали помогут с затратами на лечение и устройством на работу. С ним связался президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и сообщил, что расходы возьмет на себя.

Пострадавший находится в больнице в Москве, ему предстоит операция, врачи будут пытаться сохранить глаз.