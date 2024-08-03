Рязанцев возмутила вырубка зеленой зоны на улице Шевченко

Пост опубликован в группе «Рязань».

Рязанцы возмутились тем, что для стройки на улице Шевченко спилили деревья. Пост опубликован в группе «Рязань».

"На улице Шевченко, у дома 16, почти на пересечении с Дзержинского, спилили несколько здоровых деревьев. Старый дом снесли пару месяцев назад и начали стройку, строят не многоэтажку, так как места там мало. Но зачем спилили деревья вдоль тротуара на территории города, зачем убрали зеленую зону и положили там плитку? Есть разрешение на такие работы вообще?" — написал автор поста.