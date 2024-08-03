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На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи автомобилей
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма.

Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов. В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов», — говорится в сообщении.

Коллапс произошел из-за того, что утром в субботу, 3 августа, движение было перекрыто. В 8:00 его возобновили.