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Москвич незаконно поселил в квартире тигра и ходил с ним по городу
Самцу тигра чуть больше месяца, его передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Жители московского района Раменки обратили заметили мужчину, который пришел в продуктовый магазин с тигренком. Они заявили в полицию. Животное изъяли, сообщает столичная прокуратура в пятницу, 2 августа.

Когда мужчина в очередной раз перевозил тигренка, его остановили правоохранители. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось.

Тигры относятся к видам животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Выясняется, как москвич добыл животное.

Самцу тигра чуть больше месяца, его передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.