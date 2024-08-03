Москвич незаконно поселил в квартире тигра и ходил с ним по городу

Самцу тигра чуть больше месяца, его передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Жители московского района Раменки обратили заметили мужчину, который пришел в продуктовый магазин с тигренком. Они заявили в полицию. Животное изъяли, сообщает столичная прокуратура в пятницу, 2 августа.

Когда мужчина в очередной раз перевозил тигренка, его остановили правоохранители. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось.

Тигры относятся к видам животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Выясняется, как москвич добыл животное.

Самцу тигра чуть больше месяца, его передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.