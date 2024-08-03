«ЛизаАлерт» обновил ориентировку на пропавшую в Милославском районе пенсионерку

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

ПСО «ЛизаАлерт» обновил ориентировку на пропавшую в Милославском районе пенсионерку Нину Ивановну Синицыну. 83-летняя женщина пропала 26 июля в поселке Молодежном, сообщают волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: серое хлопковое платье в голубую клетку, черно-зеленые резиновые ботинки.