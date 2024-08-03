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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти
При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли десять человек, из них пятеро — дети.

При обрушении части пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области погибли десять человек, из них пятеро — дети. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы

Напомним, два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на улице Сибирской, 81 обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии, пятеро отказались от госпитализации. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.