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29-летний житель Сараевского района угрожал зарезать катаной родственницу друга
Участковые уполномоченные немедленно прибыли на место происшествия и предотвратили преступление, злоумышленника препроводили в отдел полиции.

В Сараевском районе задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 54-летняя жительница столицы, которая приехала в отпуск к родственникам в Сараевский район. По телефону она сообщила, что житель поселка угрожает зарезать ее.

Участковые уполномоченные немедленно прибыли на место происшествия и предотвратили преступление, злоумышленника препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, 29-летний мужчина вместе с товарищем распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, приятели решили зайти к родственнице одного из них. Однако 54-летняя жительница столицы потребовала, чтобы ее родственник прекратил выпивать и пошел домой.

29-летний мужчина решил вступиться за товарища. Он взял из дома катану и потребовал, чтобы женщина дала им алкоголь, иначе он убьет ее. Москвичка позвонила в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.