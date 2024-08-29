Задержан экс-замминистра обороны России Павел Попов

По данным СК, его обвиняют в мошенничестве.

Задержан экс-замминистра обороны России Павел Попов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 2 месяца назад генерала Армии уволили с должности. До этого он 11 лет служил заместителем Министра Обороны.

По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет учреждения: использовал стройматериалы для строительства на своей даче и заставлял сотрудников парка работать на своем участке в 3 га бесплатно.