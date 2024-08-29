ВСУ заминировали мост в Курской области
По данным канала, украинские военные попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. ОТмечается, что по этому мосту эвакуируется местное население.
ВСУ заминировали мост в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, украинские военные попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. Отмечается, что по этому мосту эвакуируется местное население.
Под мостом установили несколько противотанковых мин ТМ-62. Однако снаряды заметили и обезвредили.