ВСУ заминировали мост в Курской области

По данным канала, украинские военные попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. ОТмечается, что по этому мосту эвакуируется местное население.

ВСУ заминировали мост в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинские военные попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. Отмечается, что по этому мосту эвакуируется местное население.

Под мостом установили несколько противотанковых мин ТМ-62. Однако снаряды заметили и обезвредили.