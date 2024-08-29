В теле рязанки врачи нашли две внутриматочные спирали

Пациентке сделали узи и отправили на операцию. Там врачи обнаружили в ее теле вторую внутриматочную спираль, которую она установила более 25 лет назад. Отмечается, что с ней внутри женщина смогла забеременеть и родила доношенного ребенка, без патологий. Поэтому рязанка решила установить вторую спираль, так как думала, что первой в ней уже нет.

В теле рязанки врачи нашли две внутриматочные спирали. Об этом сообщает пресс-служба областного Перинатального центра.

Отмечается, что пациентка обратилась в больницу по поводу удаления внутриматочной спирали. Она носила ее около 10 лет, когда срок безопасного использования данного вида контрацепции составляет около пяти лет. Долгое использование внутриматочной спирали опасно развитием воспаления, в том числе тяжелого, техническими трудностями при попытке ее удаления в амбулаторных условиях. С данным осложнением и была госпитализирована рязанка.

Пациентке сделали узи и отправили на операцию. Там врачи обнаружили в ее теле вторую внутриматочную спираль, которую она установила более 25 лет назад. Отмечается, что с ней внутри женщина смогла забеременеть и родила доношенного ребенка, без патологий. Поэтому рязанка решила установить вторую спираль, так как думала, что первой в ней уже нет.