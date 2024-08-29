В Рыбновском районе прошли учения по ликвидации бруцеллеза

Учения прошли на территории ВНИИ коневодства Рыбновского района. В них участвовали более 100 специалистов разных ведомств из Рязанской, Московской, Ряжской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Владимирской областей.

В Рыбновском районе прошли учения по ликвидации бруцеллеза. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Учения прошли на территории ВНИИ коневодства Рыбновского района. В них участвовали более 100 специалистов разных ведомств из Рязанской, Московской, Ряжской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Владимирской областей.

Особое внимание на учениях уделили проработке взаимодействия ветеринарной службы с органами управления МЧС, МВД, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Справка:

Бруцеллез — острая бактериальная инфекция, которая передается людям от зараженных животных.