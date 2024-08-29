В Рязанском районе 16-летний подросток на мотоцикле «улетел» в кювет

Отмечается, что ДТП произошло в четверг, 29 августа, на 11-м километре автодороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка.

В Рязанском районе 16-летний подросток на мотоцикле «улетел» в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что ДТП произошло в четверг, 29 августа, на 11-м километре автодороги Высоковские Дворики-Рожок-Екимовка.

По предварительной информации, несовершеннолетний на мотоцикле «Regulmoto Crosstrec 300» не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся.

Подростка доставили в детскую областную клиническую больницу.

Проводится проверка.