В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В четверг, 29 августа, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).