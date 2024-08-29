В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»
В четверг, 29 августа, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).
В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход». Его анонсировала региональная Госавтоинспекция.
В четверг, 29 августа, экипажи ДПС будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Ранее ГАИ анонсировала рейд «Пешеходный переход», направленный на поиск нарушителей со стороны автомобилистов.