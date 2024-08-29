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В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка»
За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

В Рязанской области в четверг, 29 августа, полицейские проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инспекторы будут останавливать автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.