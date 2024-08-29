В Рязани троллейбус попал в ДТП

Авария произошла в четверг, 29 августа, на улице Есенина. По словам очевидце, троллейбус задел «какие-то железки, которые торчали из «ГАЗели» и разбил лобовое стекло.

В Рязани троллейбус попал в ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла в четверг, 29 августа, на улице Есенина. По словам очевидце, троллейбус задел «какие-то железки, которые торчали из «ГАЗели» и разбил лобовое стекло.

Отмечается, что водитель грузовика не пометил груз, как опасный.

На месте работают сотрудники ГАИ.