В Рязани планируют купить еще пять новых троллейбусов до конца 2024 года

В бюджет вносятся соответствующие изменения для закупки.

В Рязани планируют купить еще пять новых троллейбусов до конца 2024 года. Об этом во время прямого эфира 29 августа заявил губернатор Павел Малков.

По его словам, в бюджет вносятся соответствующие изменения для закупки троллейбусов для города.

Также Малков надеется, что из Санкт-Петербурга поступят еще несколько подержанных троллейбусов, благодаря помощи Александра Беглова.