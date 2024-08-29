В Рязани осудили мужчину за ограбление квартиры возлюбленной

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

В Рязани осудили мужчину за ограбление квартиры возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый взял запасные ключи от квартиры сожительницы и похитил принадлежащее ей имущество на сумму более 130 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.