В Рязани осудили мужчину за ограбление квартиры возлюбленной
Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
В Рязани осудили мужчину за ограбление квартиры возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что подсудимый взял запасные ключи от квартиры сожительницы и похитил принадлежащее ей имущество на сумму более 130 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.