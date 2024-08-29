В Рязани осудили мужчину, который до смерти забил знакомую
Установлено, что осужденный на почве личных неприязненных отношений нанес девушке более 17 ударов кулаками рук в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей, после чего скрылся.
В Рязани осудили мужчину, который до смерти забил знакомую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что осужденный на почве личных неприязненных отношений нанес рязанке более 17 ударов кулаками в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей, после чего скрылся.
От полученных травм девушка скончалась на месте.
Суд назначил мужчине наказание девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.