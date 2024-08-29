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В России осенью предрекли снижение цен на ряд товаров и услуг
Это коснется сезонных продуктов, железнодорожных и авиабилетов, а также гостиничных услуг.

В России осенью предрекли снижение цен на ряд товаров и услуг. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила Lenta.Ru со ссылкой на экономиста Сергея Клишо.

«По моим прогнозам, россиянам стоит ожидать снижения цены на сезонные продукты питания. Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — отметил эксперт.

Он добавил, что массового падения цен в более широких категориях, не связанных с сезонностью, ждать не стоит. Причина состоит в том, что часть экономики, работающая непосредственно на потребителя, не успевает за ростом доходов населения.