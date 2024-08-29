В Подмосковье женщина за рулем легковушки насмерть сбила девятилетнего мальчика

В Подмосковье женщина за рулем легковушки насмерть сбила девятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД России.

Трагедия произошла вечером 29 августа в Балашихе на улице Баландина. Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль, за рулем которого сидела 60-летняя женщина.

«В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался», - говорится в сообщении.

Проводится проверка.