В Песочне намерены построить школу на 1650 мест

Об этом 29 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков. По его словам, проект находится на государственной экспертизе. Предварительная стоимость работ — более 3 млрд рублей.

В микрорайоне ДПР-7 намерены построить школу на 1650 мест. Об этом 29 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков.

По его словам, проект находится на государственной экспертизе. Предварительная стоимость работ — более 3 млрд рублей.

«Такое строительство возможно только при федеральной поддержке. Предварительные договоренности есть, но пока не хочу забегать вперед», — заявил Малков.