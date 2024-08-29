В Песочне намерены построить школу на 1650 мест
Об этом 29 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков. По его словам, проект находится на государственной экспертизе. Предварительная стоимость работ — более 3 млрд рублей.
В микрорайоне ДПР-7 намерены построить школу на 1650 мест. Об этом 29 августа во время прямого эфира заявил губернатор Павел Малков.
По его словам, проект находится на государственной экспертизе. Предварительная стоимость работ — более 3 млрд рублей.
«Такое строительство возможно только при федеральной поддержке. Предварительные договоренности есть, но пока не хочу забегать вперед», — заявил Малков.